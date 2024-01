Lo studio | Industria di marca conferma leadership nel largo consumo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Milano, 16 gen. -(Adnkronos) - Affidabilità, sicurezza, qualità distintiva, prestazione, unicità delle formulazioni, versatilità di utilizzo, sostenibilità sono tra gli elementi, identificati da unocondotto a fine 2023 dalla società di ricerche Adacta International per Centro, che determinano la netta preferenza del consumatore per i prodotti delle marcheli. Fattori che in Italia, nonostante la forte spinta alla vendita delle private label esercitata dalla distribuzione moderna e lo sviluppo dei discount, - come sottolineano i dati NielsenIQ di dicembre 2023 - assicurano all'dinel suo insieme ladel mercato con una quota a valore del 68,4%, tra le più elevate in Europa, verso il 31,6% delladel distributore. La ...