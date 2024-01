“Lo Stato rischia di spezzarsi | saranno mesi difficili” | parla il segretario Cgil Napoli Ricci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Oggi sbarcherà in Senato il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Un progetto che mette in seria discussione la già discutibile unità dell’Italia, a discapito ancora una volta del Sud del Paese. Con la sua approvazione si creeranno infatti ufficialmente due Italie: una nettamente più ricca e l’altra invece sempre più povera. Contemporaneamente, in molte piazze italiane, tra cui anche, partirà la protesta promossa dai “Comitati per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti”. Il sindacato, che daprotesta contro il ddl Calderoli, manifesterà con esponenti istituzionali e della società civile, partecipando al presidio organizzato e che nel capoluogo campano è previsto alle ore 16.00 in piazza del Plebiscito. “”, spiega il ...