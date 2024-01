Lo screenshot | il programmino | il cliente S | la versione di Giovanna Pedretti sulla falsa recensione della pizzeria Le Vignole

Leggi su open.online

(Di martedì 16 gennaio 2024) La procura di Lodi indaga per istigazione al suicidio nel caso di. E intanto emergono dettagliconvocazionetitolareLea Sant’Arcangelo Lodigiano da parte dei carabinieri. Sabato pomeriggio la 59enne era stata chiamata alla stazione locale per provare a risalire all’autore. Perché l’autore poteva essere perseguibile per incitamento all’odio razziale. Nell’occasioneha ribadito la veridicità dello scritto che l’ha portata a fornire la risposta poi pubblicata su Facebook. Ma ha anche fornito altri particolari interessantivicenda. Intanto Fiorina D’Avino, figlia die del cuoco Nello, attacca ...