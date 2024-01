Lo scenario distopico della siccità invernale in Sicilia e Sardegna

(Di martedì 16 gennaio 2024) Mentre sui social proliferano video e immagini delle ondate di gelo negli Stati Uniti e in Scandinavia,devono fare i conti con temperature primaverili e razionamenti d’acqua in pieno inverno. Lo stanno facendo in silenzio, in mezzo alla sofferenza degli agricoltori e all’indifferenza politica e mediatica: ciò che sta accadendo nelle due isole è frutto di una tendenza climatica ormai (purtroppo) consolidata, meno allettante in termini di click rispetto ad altre situazioni più eccezionali e fuori dall’ordinario. L’Italia è stata definita dall’Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) un «laboratorio climatico». Ora il nord è contraddistinto da temperature e precipitazioni pressoché in linea con le tendenze stagionali, ma al sud e nelle isole il termometro sta spesso segnando più di ...

La storia è semplice, il contesto è(ma non inverosimile) i personaggi tratteggiati ... In questo drammatico, un gruppo di adolescenti, guidati da un ragazzino che si fa chiamare il ...Non è un romanzodi fantascienza ma una realtà a cui tutti siamo esposti e coinvolge ... Una donna coraggiosa In questodi rischio la scienza, le tecnologie più innovative, le ...Non è uno scenario da film distopico, ma sono i dati contenuti nello studio “Slowly but surely: Exposure of communities and infrastructure to subsidence on the US east coast”, pubblicato su PNAS Nexus ...Il nemico, recensione del film distopico su Amazon Prime Video diretto da Garth Davis con Paul Mescal e Saoirse Ronan.