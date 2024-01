LIVE Zeppieri-Lajovic 6-3 | 3-6 | 6-3 | 1-2 Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il terzo set

LIVE Zeppieri-Lajovic 6-3 - 1-2 Australian Open 2024 in DIRETTA : l’azzurro vince il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Si stampa in rete il dritto in corsa di Zeppieri, che per la prima volta aveva perso ... (oasport)