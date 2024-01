LIVE Zeppieri-Lajovic 6-3 | 3-6 | 4-1 Australian Open 2024 in DIRETTA | break in apertura di terzo set per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Gioco: uno-due vincente per l’italiano che consolida il vantaggio nelset. 40-15 Servizio e dritto per, che sta ottenendo molti punti con questa combinazione. 30-15 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’italiano. 30-0 Ottima accelerazione di rovescio diprova a giocare un back di contenimento, ma la palla atterra lunga. 15-0 Brutta risposta del serbo, che si è allontanato dalla riga di fondo campo su questa seconda senza però riuscire a centrare il campo. 3-1 Gioco: termina in rete la risposta di rovescio del. 40-30 Risposta profondissima diche poi chiude con il dritto ...