LIVE Zeppieri-Lajovic 6-3 | 3-6 | 3-0 Australian Open 2024 in DIRETTA | break in apertura di terzo set per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto per. 3-0 Gioco: rovescio incrociato vincente per. 40-0 Ace, il quarto in questoset. 30-0spinge bene con il dritto inside-out su una palla senza peso offerta dall’avversario. 15-0 Punto perfetto giocato dall’italiano, che gioca due dritti in prossimità della linea a mandare fuori dal campo l’avversario e poi la smorzata. 2-0: rovescio incrociato delche muove bene l’avversario, venendo ripagato dall’errore con il dritto. Seconda 15-40 Scambio prolungato sulla diagonale destra vinto dall’italiano.va fuori giri con il dritto che termina sia lungo che largo. 15-30 ...