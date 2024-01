LIVE Zeppieri-Lajovic 4-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Stecca con il drittocon la palla che termina abbondantemente oltre la linea di fondo campo. Inizio di partita al limite della perfezione per, che sta riuscendo benissimo a rubare il tempo all’avversario con i colpi di inizio gioco. 4-1 Gioco: si ferma sul nastro il dritto del serbo. 40-15 Ottima risposta di, che pesca un angolo stretto. Risponde con la stessa moneta, che stringe il movimento e trova lo strettino vincente. 30-15 Il giocatore di Latina va fuori giri con il dritto: la palla si impenna e termina abbondantemente oltre la linea di fondo campo. 30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta per l’italiano.arriva sulla palla ma non ...