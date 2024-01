LIVE Tunisia-Namibia 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | occasione per Shalulile!

...quindi lo slot delle 18 con- Namibia e alle 21 Mali - Sudafrica. Nella seconda due gare ovvero alle 15.30 Thailandia - Kyrgyzstan e alle 18.30 Arabia Saudita - Oman. Partite in Diretta...... Sud Sudan,, Mali, Algeria, Ciad, Mozambico, Iran, Pakistan, Russia, Uzbekistan, Azerbaigian, Bielorussia, Venezuela, Corea del Nord. Noi de Il Bocercheremo di seguire al meglio questo ...Will Tunisia get off to a winning start in Group E Join Daniel Gallan to find out. 17:13 12th min: Namibia with a free-kick from the right. It’s a poor one. Well short of the mixer. A ...Bertrand Traoré scored a late stoppage-time penalty for Burkina Faso to edge Mauritania 1-0 in their Africa Cup of Nations opening game on Tuesday. The match in Bouaké was heading toward becoming the ...