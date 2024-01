LIVE Sonego-Evans | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Ostapenko-Birrell

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:27 Terminato da pochi istanti l’infinito primo parziale tra l’a Kimberlye la lettone Jelena. Quest’ultima si è imposta per 7 punti a 5 nel tiebreakben 75 minuti di gioco. Al termine della sfida femminile toccherà al nostro Lorenzo. 7.05 Chiuso anche il secondo match di giornata sul3, con Emma Navarro che ha avuto ragione in tre set della cinese Xiyu Wang e affronterà Cocciaretto nel secondo turno. Altro match del tabellone femminile, tra Jelenae Kimberly, e poi toccherà a Lorenzo. 4:10 Da poco è terminato il match tra Alex Michelsen e James McCabe, con l’americano vincitore per 7-6(5) ...

TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIed Evans scenderanno in campo oggi, ... Disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...... Musetti, Arnaldi,, Berrettini, Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi, Bronzetti e tutti i tennisti nostrani che entreranno in tabellone dalle Qualificazionisu Discovery+ fino all'11 ...Follow Mail Sport's live blog for the latest score and game-by-game updates as Emma Raducanu makes her return to a Grand Slam.(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Giulio Zeppieri accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis. La 30enne fiorentina numero 59 al mondo ha battuto la 26e ...