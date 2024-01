LIVE Sonego-Evans | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurro al servizio

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 09:09 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di 4 minuti via alcon il piemontese al. 09:07 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe Dan. 09:03 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due tennisti, conavanti fino ad oggi per 2-0. Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il francese Richard Gasquet. 08:58 Amici di OA Sport ben ritrovati. Jelena Ostapenko ha chiuso la pratica Birrell. Tocca quindi a Lorenzo. Il torinese tra poco meno di 10 minuti entrerà sul campo numero 3 per sfidare il britannico Dan. 8:27 Terminato da ...

Debutto a Melbourne perche ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli Australian Open sono in diretta su ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIed Evans scenderanno in campo oggi, ... Disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Daniel Evans - Lorenzo Sonego live su 16/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Debutto a Melbourne per Sonego che ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli Australian ...