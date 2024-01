LIVE Sonego-Evans 4-6 7-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il tiebreak

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZO SET 7-6 (8) SECONDO SET! Che regalo di! L’inglese spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio. Match riaperto! 9-8 SET POINT! ACE! ACE del piemontese. 8-8 Splendida prima al centro vincente del. 8-7 Set point. Stop volley di dritto perfetta del britannico. 7-7 Scappa via il recupero di dritto del torinese. 7-6 SET POINT! Bravo Lorenzo nel giocare una non banale volèe di rovescio, conche spedisce fuori il passante in corsa. 6-6 Con coraggio il britannico risponde sulla riga e chiude con un comodo smash a rimbalzo. 6-5 SET POINT! Regalo di, che manda in rete il dritto inside out in uscita ...

Debutto a Melbourne per Lorenzo Sonego che ritrova il britannico Dan Evans, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI. Sonego ed Evans scenderanno in campo oggi. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento).