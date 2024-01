LIVE Sonego-Evans 4-6 7-6 6-2 7-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il torinese vince una battaglia di nervi

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:03 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:02 L’asticella si alzerà di molto al secondo turno.sfiderà con ogni probabilità Carlos Alcaraz. Lo spagnolo conduce di due set ed un break sul veterano francese Richard Gasquet. 13:00 Match girato nel tiebreak del secondo set, momento in cuiè riuscito finalmente a ritrovare i suoi colpi. Straordinaria la prestazione al servizio del piemontese, capace di mettere a segno ben 23 ACE e raccogliere l’82% di punti avviati con la prima palla. LORENZOb. DAN4-6 ...