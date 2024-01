LIVE Sonego-Evans 4-6 7-6 6-2 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il britannico prova a reagire

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. In corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro. 40-15 Arriva il quarto doppio fallo del. 40-0 Si ferma a metà rete il dritto difensivo di. 30-0 Gran riflesso a rete di, che gioca una volèe dorsale di rovescio al termine di uno scambio rocambolesco. 15-0 Non passa il rovescio incrociato del piemontese. 1-1 Game. Perfetto il dritto inside out dell’azzurro, che tiene il servizio in avvio di quarto set. 40-30 ACE numero 18 di Lorenzo. 30-30 Debole il dritto in uscita dal servizio del torinese. 30-15 Passante di dritto vincente diche disinnesca l’insidiosa risposta dell’avversario. 15-15 Si ferma sul nastro la demi-volèe di dritto del piemontese. 15-0 Servizio ...

6-5 SET POINT SONEGO! Regalo di Evans, che manda in rete il dritto inside out in uscita dal servizio. 5-5 ...

TERZO SET 7-6 (8) SECONDO SET SONEGO! Che regalo di Evans! L'inglese spedisce in rete il dritto in uscita ...

Debutto a Melbourne per Sonego che ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport. Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Daniel Evans - Lorenzo Sonego live su 16/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. Debutto a Melbourne per Sonego che ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz.