LIVE Sonego-Evans 4-6 7-6 4-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro piazza il doppio break nel terzo set

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Arriva un passante di dritto splendido del britannico. Parità. 40-30 Risposta a tutto braccio di, che ora è in balia del suo avversario. 40-15 Servizio vincente del torinese. 30-15 In corridoio il rovescio lungolinea di. 30-0 Ancora una gran prima di Lorenzo. 15-0 ACE numero 14 del. 4-1! Confusione totale per, che gioca un drop servendo praticamente un assist al suo avversario. Arriva il. 15-40 Due palle del. Ottima guardia a rete per Lorenzo, che vuole scappare via in questoset. 15-30 Servizio, dritto ...

30-15 Non passa il dritto di Lorenzo in uscita dal servizio. 30-0 Splendido il dritto anomalo inside in ...

6-5 SET POINT SONEGO! Regalo di Evans, che manda in rete il dritto inside out in uscita dal servizio. 5-5 ...

TERZO SET 7-6 (8) SECONDO SET SONEGO! Che regalo di Evans! L'inglese spedisce in rete il dritto in uscita ...

Debutto a Melbourne per Sonego che ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport. Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Daniel Evans - Lorenzo Sonego live su 16/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. Debutto a Melbourne per Sonego che ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz.