LIVE Sonego-Evans 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il britannico serve per il set

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Game. Con il quarto ACE Lorenzo chiude un game complicato annullando tre set point. Dopo il cambio di camposervirà per il set. AD-40 Prima vincente provvidenziale del torinese. 40-40 Con coraggio Lorenzo piazza il dritto inside in vincente in uscita dal servizio. 40-AD Set point. Affossa in rete il rovescio in back. Terza palla set per il. 40-40 Di un soffio largo il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. AD-40 ACE, il terzo dell’incontro. 40-40 Regalo di, che spedisce in rete la risposta di rovescio. 30-40 Servizio e dritto a segno per il torinese. 15-40 Due set point. Esagera nella ricerca della riga con il ...

Debutto a Melbourne perche ritrova il britannico, n. 38 al mondo, già battuto due volte in carriera in altrettanti precedenti. All'orizzonte c'è il secondo turno contro Alcaraz. Due coppie tutte azzurre e sei giocatrici italiane in totale figurano nel tabellone di doppio femminile all'Australian Open 2024. Sara Errani, che a Melbourne ha trionfato nel 2013 e 2014 con Roberta