LIVE Sonego-Evans 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | subito break del britannico

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Secondo errore consecutivo con il dritto in avanzamento di. C’è ildel. 15-40 Due palle. Arriva un errore gratuito con il dritto da parte del piemontese. 15-30 Si ferma sul nastro il dritto inside out in avanzamento dell’azzurro. 15-15 Servizio e dritto a segno per Lorenzo. 0-15 Primo vero scambio del match chiuso dall’errore di rovescio del torinese. 1-1 Game. Scappa via il rovescio difensivo di, che torna ora alla battuta. 40-15 Sul nastro anche questo rovescio incrociato del piemontese. 30-15 Ancora un errore in risposta di, che stavolta manda il dritto in rete. 15-15 ...