LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2024 in DIRETTA | si parte con gli ottavi femminili | in pista tre italiane

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 Terzo ottavo di finale. 8 RIEGLER Claudia AUT 9 HOCHREITER Melanie GER 18.33 PASSA CORATTI! La sorella di Edwin accelera sul piano finale e brucia Dalmasso. Lucia lascia punti pesanti in ottica Coppa del Mondo, e mette fine alla striscia di tre podi consecutivi. 18.32 All’intermedio Dalmasso è avanti di 14 centesimi, stanno conducendo bene la tavola entrambe. 18.32 Subito derby azzurro, nella riedizione della big final del gigante di Scoul. 5 DALMASSO Lucia ITA12 CORATTI Jasmin ITA 18.31 Grave errore dell’elvetica sul tracciato rosso che sbaglia completamente traiettoria e spalanca le porte dei quarti di finale alla giapponese Miki. 18.31 Primo ottavo di finale. 4 MIKI Tsubaki JPN 13 JENNY Ladina SUI 18.30 INIZIA LA FASE FINALE DEL PSL! Buon divertimento a tutti! 18.28 Ad analizzare il tabellone il sogno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della tappa di Snowboard PSL di Bad Gastein, gara valevole per la Coppa del Mondo 2023/24.