LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2024 in DIRETTA | Jasmine Coratti in finale per il terzo posto | Bormolini si gioca la vittoria!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 NON C’E’ PARTITA! Quarta vittoria in cinque gare per la tedesca Hofmeister che domina in lungo e in largo! In ogni discesa la teutonica è stata nettamente la più forte, conducendo sempre dall’inizio alla fine. Si deve accontentare del secondol’austriaca Schoeffmann. 19.31 Germania contro Austria nellaper il successo. 1 HOFMEISTER Ramona Theresia GER 7 SCHOEFFMANN Sabine AUT 19.30 Quando ormai tutto sembrava finito con Zogg nettamente davanti, la svizzera sbaglia incredibilmente ene approfitta salendo nuovamente sul podio! 19.29 BRONZOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo podio consecutivo per l’azzurra in meno di una settimana!!!!!!!!!!! 19.28 Siamo già arrivati alle finali! Si parte da ...