LIVE Sinner-De Jong | Australian Open 2024 in DIRETTA | nella notte sfida al qualificato olandese

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Jesper De, incontro valevole per il secondo turno degli. Il numero 1 d’Italia torna in campo nello Slamo e lo fa da favorito contro ilDe, numero 161 della classifica mondiale.ha debuttato in questo torneo domenica sulla Rod Laver Arena contro Botic Van de Zandschulp. Nell’esordio ufficiale l’azzurro non ha corso particolari patemi, regolando l’in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. L’italiano ha ...