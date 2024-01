LIVE Sci alpino | Slalom Flachau 2024 in DIRETTA | Vlhova per l’allungo nella coppa di specialità | discreta gara di Peterlini e Lorenzi

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11. perde tantissimo anche la austriaca Truppeseconda parte die chiude con un ritardo di 55 centesimi, inserendosi al quinto posto alle spalle di21.11: Truppe all’intermedio ha 59 centesimi di vantaggio 21.09: Questa la classifica dopo le prime 15 discese della seconda manche: 1 COLTURI Lara ALB 1:51.84 2 MAARSTOEL Andrine NOR 1:52.16 +0.32 3 LAMURE Marie FRA 1:52.27 +0.43 4Martina ITA 1:52.45 +0.61 5 ALPHAND Estelle SWE 1:52.87 +1.03 6 CHEVRIER Marion FRA 1:52.97 +1.13 7 SPORER Marie- Therese AUT 1:53.26 +1.42 8 BUCIK Ana SLO 1:53.41 +1.57 9 SMART Amelia CAN 1:53.58 +1.74 10Lucrezia ITA 1:53.62 +1.78 21.08: Manche da dimenticare per la slovena Bucik che perde tantissimo nel ...

appuntamento valido per la Coppa del Mondo dialpino . Il massimo circuito, dopo il fine ... SEGUI ILSLALOM FEMMINILE FLACHAU 2024 IN DIRETTA START LIST E PETTORALI DI PARTENZA CALENDARIO E ...Ile la diretta testuale dello slalom femminile di Flachau 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo dialpino . Il massimo circuito, dopo il fine settimana di Altenmarkt - Zauchensee ...La slovacca Petra Vlhova in 53.01 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Alle sue spalle, dopo una prova che pareva insuperabile, la sua grande rivale Mikaela Sh ...Tutto pronto a Obereggen per le gare di snowboard e freestyle. Gran apertura il 19 gennaio, in notturna, con il Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rai ...