LIVE Sci alpino | Prova Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | Alexander al comando | 3° Casse e si rivede Innerhofer

(Di martedì 16 gennaio 2024) 12.22: Aggiorneremo la nostra ora con possibili inserimenti e soprattutto i piazzamenti degli italiani. 12.17: Sono scesi i primi trenta. In vetta alla classifica c'è il canadese Cameron davanti all'austriaco Otmar Striedinger (+0.47) e a Mattia (+0.62), terzo e migliore degli italiani. Gli altri azzurri: 6° Christof (+1.13), 9° Florian Schieder (+1.24) e 12° Dominik Paris (+1.83). 12.10: Sesto posto per Christof! Il veterano azzurro conclude a 1.13 dalla vetta. 12.05: L'austriaco Stefan Babinsky è quarto ad 82 centesimi dalla vetta. 12.03: Si inserisce al secondo posto l'austriaco Otmar Striedinger con un ritardo di 47 centesimi dal canadese. 12.01: Terza ...

11.51: Settimo posto per l'americano Bryce Bennett (+2.26). Ora Dominik Paris. 11.49: Sarrazin alza il ... (oasport)

... appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino . Il massimo circuito, dopo il fine ... SEGUI IL SLALOM FEMMINILE FLACHAU 2024 IN DIRETTA START LIST E PETTORALI DI PARTENZA CALENDARIO E ... Il live e la diretta testuale dello slalom femminile di Flachau 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino . Il massimo circuito, dopo il fine settimana di Altenmarkt - Zauchensee ... A che ora e come seguire lo slalom femminile di Flachau 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.