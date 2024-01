LIVE Musetti-Van Assche | Australian Open 2024 in DIRETTA | il toscano affronta una promessa francese

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-Van, match valevole per il secondo turno degli. Secondo ostacolo transalpino sul cammino delnel primo torneo del Grande Slam dell’anno: l’azzurro andrà alla caccia dei sedicesimi di finale sfidando uno dei talenti più promettenti dell’intero panorama mondiale, per un confronto che si preannuncia molto interessante. Lorenzoè reduce dal successo ottenuto in quattro set su Benjamin Bonzi, match che ha consegnato al carrarino la prima affermazione della carriera nel tabellone principale a Melbourne. L’obiettivo dichiarato alla vigilia della stagione è ...