LIVE Musetti-Van Assche | Australian Open 2024 in DIRETTA | 2° match dall’1 00 | serve una prestazione solida

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-Vanvalevole per il secondo turno degli. Secondo ostacolo transalpino sul cammino del toscano nel primo torneo del Grande Slam dell’anno: l’azzurro andrà alla caccia dei sedicesimi di finale sfidando uno dei talenti più promettenti dell’intero panorama mondiale, per un confronto che si preannuncia molto interessante. Lorenzoè reduce dal successo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Rovescio vincente di Musetti, l’ azzurro consolida il break di vantaggio. 40-15 Rovescio in rete di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.49 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Van Assche , match valevole per il ... (oasport)

Così come per Sinner e, anche il sanremese incontrerà al secondo turno un giocatore della ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Van Assche scenderanno in campo ... Disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...Il tennista piemontese si è imposto in quattro set sul britannico con il risultato finale di 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4) ...L'altoatesino sfida un altro olandese dopo aver battuto al debutto Van de Zandschulp. Ecco gli altri italiani in campo e il programma completo ...