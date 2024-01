LIVE Milano-VakifBank Istanbul | Champions League volley femminile in DIRETTA | Egonu sfida il suo passato

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la sesta e ultima giornata del girone A della2023-2024 dicruciale per il destino della Vero: le lombarde andranno alla caccia del successo per completare l’en-plein nel raggruppamento e conquistare il primo posto che varrebbe la qualificazione ai quarti di finale. La Veroè reduce dal bel successo ottenuto in casa di Scandicci per 3-0, vittoria che ha permesso alle meneghine di allungare sulla terza posizione in campionato e rimanere a -3 dalla vetta occupata da Conegliano. La formazione di Marco Gaspari è a un passo ...