LIVE Juve-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Rabiot | Rugani e Yildiz dal 1' Chiesa fuori

Due di fila allo Stadium per la Juventus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. ...Giuntoli scioglie tutte le riserve: il centrocampista in bianconero arriverà e sarà un valore aggiunto per la rosa di Massimiliano Allegri. Le ultime Un centrocampista. Lalo prenderà. Di dubbi ce ne stanno pochi, oggettivamente. Anche se fino al momento nessun volto nuovo in quella zona del campo si è visto dalle parti della Continassa . E il tempo stringe, anche ...A chiudere la formazione della Juventus per la sfida contro il Sassuolo è il reparto offensivo. Nonostante la tripletta in Coppa Italia di Arek Milik, l'attaccante polacco parte dalla panchina per las ...La squadra turca del Fatih Karagumruk saluta il centrocampista ex Genoa e Juve Stefano Sturaro, che è da oggi ufficialmente svincolato. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale: "Il contratto ...