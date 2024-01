LIVE Juve-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Rabiot | Rugani e Yildiz dal 1' Chiesa fuori | c'è Berardi

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Juve - Sassuolo , gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. I ... (247.libero)

Due di fila allo Stadium per la Juve ntus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per ... (247.libero)

Due di fila allo Stadium per la Juventus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. ...Giuntoli scioglie tutte le riserve: il centrocampista in bianconero arriverà e sarà un valore aggiunto per la rosa di Massimiliano Allegri. Le ultime Un centrocampista. Lalo prenderà. Di dubbi ce ne stanno pochi, oggettivamente. Anche se fino al momento nessun volto nuovo in quella zona del campo si è visto dalle parti della Continassa . E il tempo stringe, anche ...Alle 20.45 fischio d'inizio della gara che chiude la ventesima giornata di campionato, allo Juventus Stadium tra i bianconeri e il Sassuolo. La squadra di Allegri vuole approfittare per ...Ultime notizie aggiornate del mercato delle squadre italiane di calcio e delle squadre dei principali campionati esteri.