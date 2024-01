LIVE Juve-Sassuolo 0-0

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Juve - Sassuolo , gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. I ... (247.libero)

Due di fila allo Stadium per la Juve ntus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per ... (247.libero)

La Juventus chiude la 20a giornata di Serie A nel match contro il Sassuolo: le formazioni ufficiali La Juventus si prepara all'appuntamento di campionato contro il Sassuolo, valevole per la prima ...Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 16 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti. 46 milioni di euro, tondi tondi. Tanto vale oggi il jackpot del Superenalotto , che ...La Juve deve rispondere all’Inter in campionato per ripotarsi a -2 dai nerazzurri in testa alla classifica. Contro il Sassuolo, Allegri ripropone Yildiz in attacco con Vlahovic, mentre a centrocampo s ...A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Zingarelli e Margani. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il ...