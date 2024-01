LIVE – Italia-Ungheria | finale per il bronzo Europei maschili 2024 pallanuoto in DIRETTA

(Di martedì 16 gennaio 2024) Latestualediper ildeglidi, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo la sconfitta contro la Spagna ed il mancato pass olimpico, torna in acqua per rialzare la testa e chiudere con il sorriso il torneo. Dall’altra parte c’è la compagine magiara, che in semiè stata sconfitta dalla Croazia ed ora vuole ripetere la bella vittoria del girone contro gli azzurri per salire sul podio. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita e la medaglia di? L’appuntamento è per le ore 16.30 di martedì 16 gennaio alla Bazen Mladost ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMA SPERANZA PER IL Settebello AI MONDIALI: I PASS OLIMPICI IN PALIO E LE SQUADRE AVVERSARIE 17.41 ... (oasport)

Spaesamento facile da provare per chi visita La bellezza del Novecento " L'Arte in1930 - 1960 , al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme fino al 28 gennaio 2024: un viaggio ideale tra i ...Un'edizione speciale da tanti punti vista, soprattutto per l'perché quest'anno ci sono anche ...The Voice Varietà A Black Lady Sketch Show Last Week Tonight With John Oliver Saturday Night...Ultimi giorni per visitare la mostra a Villa Bassi Rathgeb di Abano, nella quale emergono a tratti gli stretti legami tra movimenti artistici e storia nazionale, dal fascismo al dopoguerra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, Europei pallanuoto, in palio c’è il bronzo. Con una buona difesa, la Spagna ha battuto l ...