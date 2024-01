LIVE Italia-Ungheria | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Benvenuti alla sfida traper la sfida del bronzo all’Europeo dimaschile. Buongiorno e benvenuti allatestuale di, in palio c’è il bronzo. Con una buona difesa, la Spagna ha battuto l’per 7-4 (con i parziali 2-1, 2-0, 1-0, 2-3) nella sfortunata semifinale per gli azzurri nei campionatidi, in svolgimento a Zagabria. Il pass olimpico è quindi rimandato alla conquista degli ultimi quattro posti messi in palio ai campionati mondiali di Doha. Il Settebello paga la poca precisione al tiro 4/29 e 3/13 in ...