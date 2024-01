LIVE Italia-Ungheria | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | il Settebello si gioca il bronzo

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, in palio c’è il. Con una buona difesa, la Spagna ha battuto l’per 7-4 (con i parziali 2-1, 2-0, 1-0, 2-3) nella sfortunata semifinale per gli azzurri nei campionatidi, in svolgimento a Zagabria. Il pass olimpico è quindi rimandato alla conquista degli ultimi quattro posti messi in palio ai campionati mondiali di Doha. Ilpaga la poca precisione al tiro 4/29 e 3/13 in superiorità numerica contro la Spagna. Con l’arriva la sfida per il. Match: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMA SPERANZA PER IL Settebello AI MONDIALI: I PASS OLIMPICI IN PALIO E LE SQUADRE AVVERSARIE 17.41 ... (oasport)

L'altra idea sarebbe ancora una volta un cavallo di ritorno: Eldor Shomurodov , portato in... troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGIJUNIOR MESSIAS ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli uom ...La finale per il 3° posto degli Europei 2024 di pallanuoto maschile andrà in scena a Zagabria, in Croazia, oggi, martedì 16 gennaio, alle ore 16.30: l'Italia affronterà l'Ungheria per conquistare le m ...