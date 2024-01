LIVE Italia-Ungheria 5-1 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | il Settebello prova la fuga!

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.35 Goooooooooooool, Echenique, di nuovo come primo quarto fulmina gli ungheresi,5-1. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all’. Finisce il primo quarto,4-1. 0.20 Ottima difesa del. 1.20 Goooooooooooooooool, Renzuto, grande rete dopo una azione elaborata,4-1. 2.18 Gooooooooooooooooool, Velotto, risponde subito il3-1. 3.01 Gol di Vigvari, che sfrutta la superiorità numerica,2-1. 5.00 Rete annullata a Di Somma per il suono della sirena. 6.46 Gooooooooooooooool, Fondelli, rete di ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Ungheria , finale per il bronzo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia ... (sportface)

