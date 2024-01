LIVE – Eczacibasi-Scandicci 9-12 | gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) LatestualediDynavit Istanbul-Savino Del Bene, partita valevole per il sesto turno del girone B della Cev2023/di. Le toscane di Massimo Barbolini, ancora a punteggio pieno, vanno a caccia di altri punti in una trasferta difficilissima per chiudere il girone al primo posto. Dall’altra parte della rete c’è la compagine turca, che vuole sfruttare il campo di casa per vincere e superarein classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane di martedì 16 gennaio al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...