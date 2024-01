LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci | Champions League volley femminile in DIRETTA | Antropova sfida Boskovic a domicilio

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la sesta e ultima giornata del girone B della2023-2024 dicruciale per il destino della Savino Del Bene: le toscane saranno di scena sul campo delle vice-campionesse d’Europa per completare l’opera e conquistare il primo posto del raggruppamento. La formazione di Massimo Barbolini è reduce dalla sconfitta netta per 3-0 contro Milano nell’ultimadi campionato.ha così visto ulteriormente allontanarsi la prima posizione della classifica, che ora ...