LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | equilibrio nel terzo parziale | 8-8

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 Ancora a segno Carol con il primo tempo. 14-11 Out la battuta di Herbots. 13-11 Primo tempo vincente di Carol. 13-10 Fallo di Ognjenovic, punto che va all’. 12-10 Attacco vincente di Jack-Kisal. 11-10 MURO CAROOOOLLLLL! 11-9 Respira, non trova il campo Boskovic con il servizio. 11-8 Out il pallonetto di Herbots da zona 4. 10-8ace in quattro punti per Tijana Boskovic. 9-8 Antropova non trova le mani del muro, punto per la formazione turca. 8-8 Secondo ace consecutivo per l’opposto serbo. 7-8 Ace Boskovic. 6-8 Aydemir vince la contesa a rete con Carol. 5-8 Chiude l’azione Gray con la pipe dalla seconda linea. 4-8 ACE NWAKALORRRR! 4-7 Bordata a segno per Nwakalor, colpita al volto Stevanovic. 4-6 Diagonale vincente di Baladin. 3-6 ...