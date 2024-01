LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 Vola via l’attacco di Voronkova. 8-11 PIPE HERBOTSSS! 8-10 Attacco vincente di Voronkova da zona 4. 7-10 C’è il tocco del muro sull’attacco lungolinea di Antropova. 7-9 Va a segno con la fast Jack-Kisal. 6-9 Si ferma sul nastro la battuta di Boskovic. 6-8 Passa la diagonale di Boskovic. 5-8 Ancora a segno Herbots con l’attacco di prima intenzione. 5-7 Attacco vincente di Herbots. 5-6 Incomprensione difensiva tra Antropova e Parrocchiale su un tentativo difendibile provato da Boskovic. 4-6 A segno Nwakalor con il primo tempo. 4-5 Finisce sul nastro la battuta di Antropova. 3-5 Mani-out dalla seconda linea per Herbots. 3-4 Ace Sahin. 2-4 Diagonale vincente per Voronkova da zona 4. 1-4 Difficoltà in ricezione per Baladin, Antropova non ci pensa un attimo e schiaccia a terra il pallone. 1-3 Passa la parallela ...