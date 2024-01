LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren rimonta e vince tra le moto | Loeb allunga nelle auto

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00– Grandee vittoria per Adrien Vanche sfrutta i suoi bonus e chiude con il tempo di 4:36.16. Battuto Brabec per 42 secondi. Ancora è atteso l’arrivo di Quintanilla che dovrebbe inserirsi in terza piazza. 11.00– Al passaggio dei 303 kmmantiene 2:50 di vantaggio su Sainz e 4:54 su Moraes. Quarto De Mevius a 8:00, quinto Peterhansel a 9:06. 11.00 CAMION – Al km 183 comanda Loprais con 1:30 su Huzink, 4:22 su Macik e oltre un quarto d’ora su Van Kasteren 11.00 QUAD – Siamo giunti ai 303 chilometri, con Giroud che mantiene 3:56 su Andujar 10.30 QUAD – Primissimi passaggi al km 260 e Giroud comanda con 3:57 su Andujar 10.30 CAMION – Siamo giunti al km 135 con Loprais in vetta con 49 secondi su ...