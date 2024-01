LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Sainz difende la leadership tra le auto | sfida serrata tra le moto

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ...Ci avviciniamo ad ampi passi verso la conclusione della Dakar 2024. La quarantaseiesima edizione della corsa più dura del mondo si prepara per il rush finale della competizione, dato che ci troviamo o ...Di Redazione Sport Il motociclista spagnolo, 45 anni, è caduto durante la seconda tappa ed è stato trasportato in elicottero in ospedale Paura alla Dakar. Il… Leggi ...