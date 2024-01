LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec verso la vittoria tra le moto | Loeb allunga nelle auto

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 QUAD – Primissimi passaggi al km 260 e Giroud comanda con 3:57 su Andujar 10.30 CAMION – Siamo giunti al km 135 con Loprais in vetta con 49 secondi su Macik e 1:31 su Huzink. Quarto de Baar a 8:13, Van Kasteren a 13:33. 10.30– Mentre Sainz è il primo a toccare il km 303, al 260 rimane primocon un amplissimo margine (+4;17 su Moraes) e 4:20 proprio su Sainz. 10.30– Raggiunti i 395 km da Rickyche si avvicina a grandi passi alla: 3’27” il vantaggio nei confronti di Van Beveren, mentre al precedente rilevamento cronometrico aveva un margine di 3’20” nei confronti di Quintanilla. 10.00 CAMION – Al km 68 comanda Loprais con 54 secondi su Macik e 1:00 su Huzink 10.00– Al ...

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Bien qu'il ait repris du temps au trio de tête de la catégorie moto, Adrien Van Beveren (Honda) n'a pas mâché ses mots à l'arrivée de l'étape 8, à l'idée de devoir faire la trace pour ses rivaux, mard ... Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Dakar 2024. Ci avviciniamo ad ampi pas ...