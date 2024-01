LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec verso la vittoria tra le moto | duello Sainz-Loeb nelle auto

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 CAMION – Al km 68 comanda Loprais con 54 secondi su Macik e 1:00 su Huzink 10.00– Al passaggio dei 212 km c’è semprein vetta con 3:03 su Moraes e 3:14 su. Quarto Chicherit a 3:56, quinto De Mevius a 4:11 10.00 QUAD – Al km 212 sempre Giroud al comando con 3:49 su Andujar, per tutti gli altri distacchi in doppia cifra. 10.00– Continua la fuga solitaria di Rickyche arriva ai 348 km con il tempo di 3:38:02 e un margine di vantaggio di 3’55” sul compagno di squadra Adrien Van Beveren. Ross Branch sta accusando 6’56” ed è sempre dietro allo stessonella generale virtuale. 09.30– Siamo giunti al passaggio dei 183 km. Al comando...