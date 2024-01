LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec nettamente davanti tra le moto | duello Sainz-Loeb nelle auto

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.30– Siamo giunti al passaggio dei 183 km. Al comandocon 2:46 su Moraes e 3:05 su. Quarto De Mevius a 3:10, quinto Chicherit a 3:42, sesto De Villiers a 5:24. 09.30 QUAD – Lo stage è giunto al km 212 con Giroud al comando con 3:49 su Andujar e 9:57 su Varga. Quarto Kancius a 16:38. 09.30 CAMION – Al km 40 c’è Macik in vetta con 29 secondi su Loprais, quindi terzo Huzink a 47. Quarto de Baar a 1:55, quindo Beck a 2:34. 09.30– Rickyha raggiunto l’intermedio dei 303 km sempre in testa con il tempo di 2:42.10 e un vantaggio di 4’15” rispetto a Van Beveren. È atteso a questo rilevamento Pablo Quintanilla che potrebbe inserirsi in seconda posizione. 09.02– Ricky ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.35 CAMION – Alle 08.42 italiane è previsto il via dei mezzi pesanti di questa Dakar . 07.33 auto – Alle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.37 CAMION – Alle 08.42 italiane è previsto il via dei mezzi pesanti di questa Dakar . 08.36 QUAD – Al ... (oasport)

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ...Bien qu’il ait repris du temps au trio de tête de la catégorie moto, Adrien Van Beveren (Honda) n’a pas mâché ses mots à l’arrivée de l’étape 8, à l’idée de devoir faire la trace pour ses rivaux, mard ...Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de football en direct entre Tenerife et Majorque (Coupe du Roi, 8es de finale). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Heliodoro Rodrig ...