LIVE – Conegliano-Resovia | gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

(Di martedì 16 gennaio 2024) Latestualedi A. Carraro Imoco-PGE Rysice Rzeszow, partita valevole per il sesto turno del girone D della Cev2023/di. Le pantere di Daniele Santarelli, già certe della qualificazione ai quarti di finale, vogliono un altro successo davanti al proprio pubblico per chiudere in bellezza la fase a. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca, che va a caccia di punti per difendere la seconda posizione del raggruppamento e continuare così l’avventura continentale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 16 gennaio al PalaVerde di Villorba di Treviso, in Italia. Sportface.it vi terrà ...

6-14 Spallata di Plummer, solidità per lei questa sera. 6-13 Aceee di Lanier, è il terzo per lei! 6-12 Si ...

Oggi martedì 16 gennaio (ore 20.30) si gioca Conegliano-Rysice Resovia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione veneta scenderà in camp ...