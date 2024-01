LIVE Conegliano-PGE Resovia | Champions League volley femminile in DIRETTA | 18-15 Rush finale del primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 ACE Wolosz e nuovo +3. 17-15 Agevole il tocco di Isabelle Haak, con le atlete diche si ostacolano nuovamente. 16-15 Pasticcio delle polacche, con tre atlete che si scontrano nel tentare una banale rigiocata. 15-15 Diagonale stretto ben giocato da Plummer. 14-15 Difesa die pallonetto delizioso dell’interessante Orvosova. 14-14 Ancora un muro delle polacche, nuova parità. 14-13 Il muro didisinnesca Haak. 14-12 Dal centro l’attacco vincente di Jurczyk. 14-11 Lungo il servizio della georgiana Kalandadze. 13-11 Mani fuori a segno per Orvosova. 13-10 ACE Gennari per il nuovo +3. 12-10 Difesa di Haak e contrattacco vincente di De Kruijf. 11-10 Gennari non si lascia ipnotizzare dal ...