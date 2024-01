LIVE Cobolli-Kotov | Australian Open 2024 in DIRETTA | il romano vuole continuare a sognare

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DE JONG (Alle 02.00) LADI MUSETTI-VAN ASSCHE (2° match dalle 02.00) LADI DE MINAUR-ARNALDI (2° match dalle 02.00) Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Direttedel match di 2° turno deglitra Flavioe Pavel. Altra nottata piena di azzurri in quel di Melboune. Fresco di vittoria più importante della carriera, il giovane tennistatorna in campo per un secondo turno di fuoco. Di fronte a lui c’è infatti un avversario, che come, non è abituato a giocare partite di ...