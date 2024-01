LIVE Arnaldi-De Minaur | Australian Open 2024 in DIRETTA | 2° match dalle 2 00 | sfida al n 10 del mondo

(Di martedì 16 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI SINNER-DE JONG LADI MUSETTI-VAN ASSCHE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale deltra Matteoe Alex Devalido per il secondo turno degli. Questa partita sarà la secondadi domani sulla Rod Laver Arena, dopo l’incontro tra la tunisina Ons Jabeur e la russa Mirra Andreeva, in programma alle ore 2:00 italiane. Dopo il bel successo all’esordio contro il padrone di casa Adam Walton (per 7-6 6-2 6-4), ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Matteo sotterra il dritto in rete e si rammarica nonostante il cospicuo vantaggio. 15-15 Volèe di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Stecca la risposta di rovescio Walton. 15-0 Servizio e rovescio a bersaglio per Arnaldi. 3-4 Game ... (oasport)

Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento) , Sky Go e DAZN . In alternativa, pure Sportface.it seguirà il match trae ...... Musetti,, Sonego, Berrettini, Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi, Bronzetti e tutti i tennisti nostrani che entreranno in tabellone dalle Qualificazionisu Discovery+ fino all'11 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Arnaldi e Alex De Minaur valido per il secondo turno degli Au ...Il tennista piemontese si è imposto in quattro set sul britannico con il risultato finale di 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4) ...