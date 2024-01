L’ITF premia l’Axion Open di Chiasso

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024)diè statoto come uno dei migliori tornei ITF al mondo. Dopo il successo conclamato dal campo e dagli spalti, il torneo svizzero è stato riconosciuto dall’International Tennis Federation come uno degli eventi di punta delWomen’s Tennis Tour. La rassegna andata in scena lo scorso aprile ha infatti rispettato tutti i requisiti amministrativi e operativi che, uniti al gradimento delle giocatrici, hanno contribuito all’assegnazione del prestigioso award e dell’ambita “stella di riconoscimento”. Questo premio non può che essere motivo d’orgoglio per il direttore delMatteo Mangiacavalli e tutto lo staff del Tennis Club, che ha lavorato con passione e dedizione in tutte le undici edizioni della kermesse. ...