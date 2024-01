L' Italia accoglierà cento bambini palestinesi | l' annuncio di Crosetto

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è tenuto ieri un colloquio in videoconferenza tra il ministro della Difesa Guidoe il suo omologo francese Sébastien Lecornu, per discutere argomenti di stretta attualità. I due ministri, riferisce una nota, hanno affrontato la delicata situazione nel Mar Rosso, evidenziando una sostanziale identità di vedute ed esprimendo la volontà di dare rapido impulso a una missione europea alla quale potrebbero partecipare anche Paesi non Ue che condividano l'importanza della libera navigazione e le cui rotte commerciali siano messe in pericolo dagli attacchi terroristici Houthi. Nel corso dello scambio, si è discusso anche della grave situazione nella Striscia di Gaza, che al momento vede solo Roma e Parigi impegnate a fornire sostegno sanitario con propri ospedali imbarcati e personale militare. L'iniziativa non è stata però seguita da altri Paesi e ciò preoccupa ...