L’Iran bombarda obiettivi Isis in Siria e Iraq Stati Uniti | «Irresponsabili» Oggi riunione Onu sullo Yemen

(Di martedì 16 gennaio 2024)in. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpitoad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan parlano di 4 morti e 6 feriti nel raid. Gli Usa condannano gli attacchi definendoli “”. I media palestinesi parlano di 25 morti inmenti israeliani effettuati ieri sera nella Striscia di Gaza, con un totale di 132 vittime nelle ultime 24 ore. Morti due dei 3 ostaggi dell’ultimo video diffuso da Hamas. Un morto e 17 feriti in attentati nel centro di Israele.del Consiglio di sicurezza Onu

Secondo quanto riferisce la radio militare, Israele avrebbe deciso di “ritardare” l’offensiva di terra a Gaza – cioè l’invasione con i tank – in ... (velvetmag)

nella notte le Forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno compiuto la terza incursione nella Striscia. Scontri in Cisgiordania: l’esercito di Tel ... (ilfattoquotidiano)

L'Iran, nella notte, ha bombardato in Siria e Iraq. Le Guardie della rivoluzione hanno detto di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del ...Il Consiglio di Sicurezza della Regione del Kurdistan iracheno ha commentato in una dichiarazione'attacco missilistico iraniano nei pressi di Erbil. Secondo la rivendicazione delle Guardie della Rivoluzione iraniane ad essere colpita sarebbe stata una base spionistica del Mossad israeliano, ...