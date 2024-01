Lione | si complica la pista Carmo del Porto

Calciomercato Milan, siLenglet: irrompe il LioneMoncada e Furlani sono a caccia di ... Inoltre su Lenglet c'è da registrare anche l'assalto del, che come scrive il quotidiano 'L'Equipe' ......di pausa di riflessione da parte del 28enne dal papà ghanese nato 28 anni fa a Moordrecht... quindi l'approdo ale infine, la scorsa estate, il passaggio al Barcellona, dove tra tutte le ...Fa sapere Footmercato che la pista che porta a David Carmo del Porto si sta complicando per il Lione. Infatti il calciatore sarebbe molto felice di approdare all`OL,.Missione esterno per il Lione, in risalita dopo l'inizio di stagione complicato. I francesi avrebbero messo nel mirino Arnaut Danjuma, di proprietà del ...