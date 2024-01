L' iniziativa di Marlene Engelhorn per sensibilizzare la società affinché diventi una cosa naturale che la ricchezza sia distribuita in modo da avvantaggiare tutti

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) È l’erede dell‘impero farmaceutico tedesco BASF, una delle più grandi aziende chimiche al mondo, ma ha annunciato che donerà la gran parte della sua fortuna, 25 milioni di euro, a degli sconosciuti: «Se i politici non fanno il loro lavoro e non ridistribuiscono, allora devo ridistribuire io stessa la mia» ha spiegato la viennese. Le donne più ricche in Italia, da Miuccia Prada alle “signore Esselunga”. La classifica di Forbes ...